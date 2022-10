Gargano (FG) – Dodicesima edizione per il Rally “Porta del Gargano” in programma a Vieste, Vico e Peschici l’8 e 9 ottobre prossimi. Torna uno degli appuntamenti sportivi più attesi dell’anno, centinaia di equipaggi e migliaia di spettatori giungeranno nel Gargano per la corsa che chiude la stagione 2022 della coppa rally 7^ zona.