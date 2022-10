TARANTO- Favorire l’incontro fra l’offerta degli Its riconosciuti in Puglia e le opportunità per le imprese in termini di risposta ai fabbisogni professionali aziendali. Da questo obiettivo prende le mosse, su iniziativa della sezione Servizi innovativi e di supporto alle imprese, l’incontro “Il sistema Regionale della Formazione Tecnica Superiore”, che si terrà domani, mercoledì 12 ottobre, con inizio alle 15, in Confindustria Taranto.

Dopo i saluti di Salvatore Toma, presidente di Confindustria Taranto, Raffaele Gargiulo, presidente della sezione servizi innovativi e di supporto alle imprese di Confindustria Taranto, introdurrà i lavori.

A seguire sono previsti gli interventi sul tema “L’offerta di percorsi di istruzione tecnica superiore nelle aree tecnologiche strategiche per lo sviluppo economico e la competitività regionale. Le opportunità per le imprese”. Relazioneranno Silvia Pellegrino, Direttore del Dipartimento delle Politiche del Lavoro, Istruzione e Formazione della Regione Puglia, Anna Cammalleri, consigliere del presidente della Regione Puglia per le Politiche integrate, formazione, occupazione e cittadinanza attiva nel sistema Puglia e Gabriele Valerio, responsabile della Sub-azione “Integrazione fra sistemi di formazione e lavoro” della Regione Puglia.

I presidenti delle fondazioni Its in Puglia presenteranno le peculiarità di ciascun Its e le imprese interessate potranno prenotare incontri diretti a conoscere le opportunità nel settore di interesse.