Italia-Malta: Spalletti, ‘Siamo ambiziosi, ma senza presunzione’

“Mi sento fortissimo: i calciatori che ho qui li ho scelti io. Sono atleti fortissimi, abbiamo ambizioni straordinarie. Conta il campo. Tutti stanno facendo bene nei campionati. Ho calciatori esperti, che sanno stare dentro un gruppo”. Così Luciano Spalletti, ct della nazionale azzurra, alla vigilia della gara di qualificazione a Euro 2024 in programma domani, sabato 14 ottobre, al San Nicola contro Malta. “Si vuole assomigliare a un club – ha specificato il tecnico -, durante queste settimane abbiamo fatto un lavoro di massima qualità. Vogliamo prenderci quello che meritiamo attraverso la nostra qualità. Ma non bisogna essere presuntuosi, dove inizia la presunzione finisce la crescita – ha sottolineato -. Il ct di Malta Marcolini fa giocare bene la squadra, questa gara sarà un biglietto da visita per il suo futuro. Nell’andata i maltesi hanno giocato bene. Per noi è un partita da vincere. Non dobbiamo farci coinvolgere troppo in un calcio offensivo, senza avere ordine nelle ripartenze. L’equilibrio diventerà fondamentale”.

