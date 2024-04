Imprenditoria italiana in lutto, morto Paolo Pininfarina

Lutto nel mondo dell’imprenditoria: è morto Paolo Pininfarina, presidente della storica azienda torinese di auto. Aveva 65 anni ed era malato da tempo. Sedici anni fa la tragica morte del fratello maggiore Andrea in un incidente stradale in scooter. Paolo Pininfarina era figlio del senatore a vita Sergio e nipote del fondatore della Pininfarina, Battista Farina (il cui soprannome era appunto “Pinin”, per via della somiglianza con il padre Giuseppe).

