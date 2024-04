Luca Trapanese: «La storia di Alba deve diventare normalità»

AVETRANA: Luca Trapanese incontra i cittadini di Avetrana. La sua storia la conoscono in molti perché qualche anno fa è finita su tutti i media: padre single, omosessuale, che chiede l’affido di una neonata con la sindrome di down. «La mia – dice -, non dev’essere più una storia straordinaria».



Condividi con…

Email



Whatsapp





Telegram





About Author