Il primo allenamento del Bari di Marino: confermato quasi tutto lo staff

E arrivato all’antistadio accompagnato dal direttore sportivo Ciro Polito e dal suo staff, prima di lui era entrato il suo vice Massimo Mezzini: Pasquale Marino ha condotto il suo primo allenamento con la sua nuova squadra: quel Bari in cui ha ritrovato Acampora, Maiello, Vicari, Benali e Morachioli. E’ arrivato questa mattina all’aeroporto di Brindisi, poi ha raggiunto Bari dove si è confrontato con i suoi nuovi collaboratori e ha conosciuto la squadra, scesa in campo alle 15. Tutti presenti tranne Maita e Menez (che hanno lavorato a parte) e i due nazionali Nasti e Chukwu, con la squadra che ha svolto la prima parte di allenamento davanti alle telecamere. Volti tesi da parte dei giocatori all’arrivo: parte della responsabilità di questo cambio è anche loro e il silenzio e la concentrazione sono sinonimo di un dispiacere collettivo. 4-3-3, 4-2-3-1 e 3-4-3 i sistemi di gioco utilizzati dall’allenatore che ha avuto alle sue dipendenze Acampora e Morachioli allo Spezia, Maiello a Frosinone, Vicari alla Spal e Benali al Crotone. Presente regolarmente all’allenamento il preparatore atletico Giorgio D’Urbano che qualcuno aveva messo in dubbio alla vigilia. Sono rimasti nello staff il preparatore dei portieri Roberto Maurantonio, l’altro preparatore atletico Francesco Cosentino, il collaboratore tecnico Davide Campofranco e il match analyst Emanuele Insalata, mentre non c’era ovviamente il secondo di Mignani Simone Vergassola, sollevato dall’incarico assieme all’allenatore. Due settimane per conoscere il gruppo ed esordire contro il Modena al San Nicola: mercoledì alle 12 la conferenza stampa di presentazione, poi sarà il campo il giudice supremo.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp