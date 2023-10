Serie A: La Salernitana esonera Sousa, preso Filippo Inzaghi

Paulo Sousa non è più l’allenatore della Salernitana, al suo posto Filippo Inzaghi. A confermarlo, con una nota, lo stesso club campano: L’U.S. Salernitana 1919 comunica di aver raggiunto l’accordo con il Sig. Filippo Inzaghi e di affidargli a breve la guida tecnica della prima squadra”. Per l’ex bomber del Milan pronto un contratto fino a fine stagione con opzione di rinnovo in caso di salvezza. Inzaghi torna dunque ad allenare in Serie A a due anni dalla fine dell’esperienza col Benevento, chiusasi con la retrocessione nel 2021.

