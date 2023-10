Serie C/C: giudice sportivo, un turno ad Alberto Villa

CALCIATORI

Una giornata di squalifica e 500 euro di multa a Francesco Carretta (Virtus Francavilla) per avere tenuto un comportamento non corretto in quanto forniva indicazioni tecniche all’allenatore Francesco Cudazzo, comunicategli dall’allenatore espulso Alberto Villa. VILLA ALBERTO, così violando l’art. 21, comma 9, C.G.S.

ALLENATORI

Una giornata di squalifica e 500 euro di ammenda ad Alberto Villa (Virtus Francavilla) “per avere, al 34° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta non corretta, in quanto, ritardava la ripresa del gioco; per avere continuato a impartire disposizioni tecniche dopo essere stato espulso avvalendosi del calciatore Francesco Carretta in panchina il quale riportava le indicazioni direttamente all’allenatore in seconda Francesco Cudazzo.

DIRIGENTI

Vincenzo Greco (dg Picerno) inibito fino al 23/10/23 e 500 euro di ammenda “per r avere, al 43° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’arbitro, in quanto si alzava dalla panchina aggiuntiva gesticolando e pronunciando una frase irriguardosa al suo indirizzo, per dissentire nei confronti di una sua decisione.

