Il Lecce e un super Falcone fermano la Roma

Il Lecce ferma la corsa della Roma, al Via del Mare finisce 1-1. Succede tutto nel primo tempo: all’autorete di Ibanez per il vantaggio del Lecce, risponde il rigore di Dybala. Poi, comincia la sfida tra Abraham e Falcone, con quest’ultimo in vena di prodezze: due sul finire del primo tempo, l’altra in apertura di ripresa.

Per il Lecce conferme dopo il successo di Cremona e un altro passo verso la salvezza, +10 sulla terzultima piazza, ma i gialli di Gonzalez e Hjulmand sono pesanti: diffidati, salteranno la prossima sfida con l’Atalanta. Per la Roma, terza in coabitazione col Milan, positivo il rientro di Wijnaldum a sei mesi dalla frattura del perone subita in allenamento.

Pronti via, al 7’ passa il Lecce. Sugli sviluppi di un angolo, cross di Strefezza verso l’area piccola, inserimento di Baschirotto che di testa, complice anche un deviazione di Ibanez avallata anche dalla Lega Serie A per l’autorete del difensore, trova la rete del vantaggio del Lecce.

La Roma accusa il colpo ma si getta subito all’arrembaggio alla ricerca del pari. Falcone è strepitoso su El Shaarawy al 15’, ma nulla può sul rigore magistralmente battuto da Dybala al 17′ e concesso per il netto tocco col braccio di Strefezza nel tentativo di anticipare Smalling: giallo per lui e Roma che impatta dagli 11 metri.

LECCE-ROMA 1-1

RETI: 7′ autorete Ibanez (L), 17′ rigore Dybala (R).

LECCE 433: Falcone; Gendrey, Baschirotto, Umtiti, Gallo (74’ Pezzella); Blin, Hjulmand, Gonzalez (67’ Askildsen); Strefezza (74’ Banda), Colombo (67’ Voelkerling), Di Francesco (88’ Oudin). Panchina: Bleve, Brancolini, Romagnoli, Tuia, Helgason, Ceccaroni, Ceesay, Lemmens, Cassandro). All. Baroni.

ROMA 3421: Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Zalewski, Matic (83’ Wijnaaldum), Cristante, El Shaarawy; Dybala, Pellegrini (88’ Solbakken); Abraham (83’ Belotti). Panchina: Svilar, Boer, Celik, Kumbulla, Bove, Camara, Tahirovic, Volpato, Llorente. All. Mourinho.

Arbitro: Aureliano di Bologna.

Ammoniti: Strefezza per comportamento non regolamentare, Ibanez, Colombo, Gonzalez, Hjulmand per gioco falloso.

Note: Angoli 7 a 3 per la Roma. Recuperi 3′ e 5′. Spettatori 25.200 (19.948 abbonati) per un incasso totale di 471.665 euro.

