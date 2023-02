Lecce: Baroni, ‘Roma affrontata con personalità’

Marco Baroni accoglie con soddisfazione il pareggio con la Roma: “La mia squadra lavora per giocarsela con tutte – dice il tecnico giallorosso -. Complimenti ai ragazzi, hanno affrontato la Roma con personalità mettendola in difficoltà e riducendo gli spazi. È proprio questo l’atteggiamento che dobbiamo avere, per noi è un ulteriore passaggio di crescita”.

Baroni elogia ancora i suoi: “E’ una squadra giovane, la più giovane del campionato, con tanti ragazzi che hanno intenzione di fare bene. Se andiamo a vedere quanto costa la Roma e quanto costa il Lecce non dovremmo neanche scendere in campo, ma giochiamo col piglio giusto portando in campo il nostro lavoro. E’ necessario fare questo tipo di partita con intensità, il calcio di oggi è diventato questo. Anche le due battute d’arresto sono arrivate con prestazioni e statistiche importanti”.

“Salvezza? La mia attenzione è rivolta solo al miglioramento quotidiano senza guardare la classifica. Lo dico perché lo penso veramente”, conclude Marco Baroni.

