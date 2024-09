Il Lecce crea tanto, ma non segna: a Torino è 0-0

Allo stadio “Olimpico Grande Torino” un punto a testa tra Torino e Lecce: termina 0-0 la sfida valevole per la quarta giornata del campionato di Serie A, risultato che sta stretto ai giallorossi per la mole di occasioni create e la personalità mostrata su un campo ostico.

Gotti presenta il suo Lecce con due novità: titolari a sorpresa Rebic e Berisha, al posto di Rafia e Oudin, nei tre alle spalle di Krstovic insieme a Morente. Granata con il tandem offensivo composto da Adams e Zapata.

Partita subito vivace. Al 4’ prima incursione del Torino, con Ricci che taglia in due la difesa giallorossa, ma senza riuscire a sorprendere Falcone in spaccata. Al 9’ la risposta del Lecce è in uno squillo di Krstovic, servito con i tempi giusti da Morente: il montenegrino manda a vuoto Masina e calcia in diagonale con potenza, sfiorando la porta di Milinkovic-Savic. Al 19’ primo cambio obbligato tra i padroni di casa: fuori Vojvoda per un guaio muscolare, dentro Walukiewicz. Al 26’ contropiede del Lecce, con Rebic che fa correre palla al piede Morente: il cross del numero sette giallorosso sul secondo palo è preciso per Krstovic, la cui frustata di testa al pallone viene neutralizzata dall’intervento di Milinkovic Savic. Al 35’ la più limpida delle occasioni da gol e il marchio è ancora salentino: cross a rientrare di Rebic verso il secondo palo e colpo di testa indisturbato da posizione ravvicinata di Morente che manca incredibilmente bersaglio e vantaggio. Primo tempo che va in archivio con 4 tiri granata e 9 giallorossi, possesso palla favorevole alla squadra di Gotti.

Secondo tempo. La ripresa si apre con un cambio nel motore del Lecce: fuori l’ammonito Pierret, dentro Coulibaly in coppia con Ramadani. Nel Toro spazio a Sosa per Pedersen. Al 52’ rapido check con il Var per un tocco di mano in area proprio del neo-entrato Sosa sul cross di Morente, ma il braccio è lungo il corpo e Colombo fa giustamente riprendere il gioco con un calcio d’angolo. All’ora di gioco fuori Rebic e dentro Pierotti. Al 67’ è ancora il Lecce a sfiorare il gol: Krstovic si mette in proprio e accentrandosi dalla destra tenta la botta verso il secondo palo, trovando ancora la manona di Milinkovic-Savic, che prolunga la traiettoria della sfera sul fondo. Al 70’ doppia variazione sulla trequarti giallorossa: fuori Morente e Berisha, dentro rispettivamente Oudin e Rafia. Succede poco e nulla fino all’84’, quando Pierotti rompe gli indugi, accelera palla al piede e prova il tiro da fuori, senza però centrare lo specchio della porta. Dopo quattro minuti di recupero arriva il triplice fischio di Colombo: dopo la vittoria contro il Cagliari al Via del Mare, per il Lecce arriva anche il primo punto in trasferta.

