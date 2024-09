Alla Virtus basta Pinto per superare il Francavilla in Sinni: 0-1 al Fittipaldi

Alla Virtus Francavilla basta un gol di Pinto allo scadere del primo tempo per aggiudicarsi il confronto appulo-lucano con il Francavilla in Sinni.

Nessuna sorpresa tra la fila della Virtus, con Ginestra che torna ad affidarsi a Mbaye. Parte infatti dalla panchina Gjonaj. Rispetto al derby con il Matera mister Nolè schiera Gentile e non Caracciolo.

Passano 9 minuti di gioco ed i biancazzurri provano ad affacciarsi in avanti con il tiro al volo di Costantino, tentativo velleitario.

I ritmi nella prima metà del primo tempo sono lenti. Al 23′ gli ospiti hanno la possibilità di far male su calcio di punizione, ma il mancino di Marconato è telefonato, para senza problemi Prisco.

Ancora ospiti in avanti al 27′: Sosa sguscia via sull’out mancino e trova la respinta in corner dell’estremo difensore avversario.

I lucani si fanno vedere per la prima volta dalle parti di Bertini al 31′: tiro sbilenco di Bastianelli ed intervento in uscita del portiere biancazzurro.

La migliore palla gol del primo tempo (gol a parte) è quella che al 33′ capita sul destro di Mbaye, che riceve la sfera dalla destra ma in caduta non riesce a trovare, seppur di poco, lo specchio della porta.

Gli imperiali aprono le marcature al 43′ con Pinto, bravo nel ricevere il pallone a ridosso dell’area piccola, per poi girarsi su sé stesso ed insaccare la rete che vale l’1-0. Primo gol in campionato dopo quello realizzato già in coppa per l’ex Martina.

Sull’ultimo pallone del primo tempo prova a fiondarsi Romano, che di testa però conclude alto sopra la traversa.

Squadre negli spogliatoi sul parziale di 0-1.

La prima occasione del secondo tempo è dei sinnici: al 5′ Gentile su calcio di punizione calcia alto, anche se non di troppo, sopra la traversa.

Al 9′ Sosa pescato da Taurino tiene vivo il pallone, ma trova Prisco a sbarrargli la strada.

Flirta con il raddoppio la Virtus al 16′: Mbaye, sugli sviluppi di un corner, non riesce a toccare per ultimo all’altezza del secondo palo.

Girandola di cambi a metà ripresa: Nolè getta in mischia Macca e Vinicius, Ginestra opta invece per Gjonaj e Ceesay. Quest’ultimo al 35′ ci prova dalla distanza, ma il tiro è strozzato e termina sul fondo. Un minuto più tardi calcia anche l’ex Casarano e Nardò, facile presa per Prisco.

Per occasioni e mole di gioco la seconda frazione di gioco non si dimostra più divertente della prima. Il cambio Taurino-De Nova cambia l’assetto degli ospiti, che chiuderanno la contesa con un 5-3-2 di contenimento. In attacco restano solo Gjonaj ed Arrighini, all’esordio in biancazzurro.

Termina dunque 1-0 in favore degli imperiali il derby fra i due Francavilla: Virtus a punteggio pieno, lucani che restano a quota 1 in classifica.

