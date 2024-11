Eccellenza: Ginosa rinforza l’attacco con l’argentino Ferrero

Il Ginosa ha ufficializzato l’acquisto dell’attaccante argentino Estanislao Ferrero, classe 1998. Cresciuto nel settore giovanile del Rosario Central, dove ha militato dall’8ª divisione fino alla Primavera e ha trascorso quattro mesi con la prima squadra, Ferrero ha poi proseguito la carriera in Argentina con il Centrale Cordoba de Rosario, club di Serie C. Arrivato in Italia, l’attaccante ha vestito le maglie di Brancaleone, San Fili e San Luca, accumulando preziosa esperienza.

Con l’arrivo di Ferrero, l’A.S. Ginosa intende rafforzare ulteriormente il reparto offensivo, dimostrando l’impegno della società nel perseguire un’inversione di rotta per la stagione in corso.

