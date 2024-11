Serie C/C, Taranto-Cerignola in diretta su Antenna Sud

Taranto-Cerignola, sfida valida per la 14a Giornata del Girone C della Serie C, sarà trasmessa in diretta da Antenna Sud, canale 14 del digitale terrestre (Puglia e Basilicata).

Reduce dall’inaspettata vittoria di Avellino e la penalizzazione inflitta dal TFN, il Taranto, che sarà guidato ancora da Michele Cazzarò, è a caccia di punti preziosi per rimanere aggrappato al treno che porta alla salvezza. Dall’altra parte, però, il lanciatissimo Cerignola di Giuseppe Raffaele non può fermarsi per evitare che il Benevento di Gaetano Auteri possa prendere il largo.

Appuntamento, quindi, alle 20.30 di lunedì 11 novembre: attenzione, però, il match dello Iacovone non sarà trasmesso in streaming.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author