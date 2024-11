Matera, la nota del club: “Non lavoriamo a situazioni esterne al gruppo”

“Fc Matera precisa che il club, la proprietà, la dirigenza e lo staff sono concentrati esclusivamente sull’aspetto sportivo al fine di raggiungere i traguardi stagionali prefissati e rendere orgogliosi i propri tifosi”, comunica il club biancoazzurro attraverso una nota diramata in mattinata.

“In queste giornate, il gruppo biancoazzurro è impegnato a spendere tutte le proprie energie durante gli allenamenti settimanali per poter esprimere in maniera ottimale gli aspetti tecnico-tattici elaborati da mister Torrisi e staff in vista delle gare di campionato di Serie D 2024-25. Il neo direttore sportivo Salvatore Castrorina è giunto in città per mettere a disposizione le proprie competenze con l’intento di valorizzare il gruppo squadra e lavorare nell’interesse dell’ambiente biancoazzurro”, prosegue il club.

La nota della società materana, poi si conclude: “Pertanto, Fc Matera specifica che il club è focalizzato solo sul fattore campo, con sacrificio e sudore, e smentisce di lavorare su situazioni esterne che danneggerebbero il gruppo squadra biancoazzurro”.

