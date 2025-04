Fidelis Andria, c’è l’annuncio: Da Silva rescinde il suo contratto

Come riportato in precedenza da Antenna Sud, anche Mateus Da Silva Castro rescinde il suo contratto con la Fidelis Andria. “La Fidelis Andria comunica che è stato raggiunto l’accordo per la risoluzione consensuale con il calciatore Mateus Da Silva Castro, il quale per motivi strettamente familiari è dovuto rientrare urgentemente in Brasile e, pertanto, ha fatto esplicita richiesta di risolvere il rapporto in essere. La dirigenza biancazzurra tiene fortemente a ringraziare il calciatore per la sua disponibilità e comprensione dimostrate in sede di risoluzione contrattuale . Sì ringrazia ,inoltre, Mateus per l’impegno profuso e le emozioni regalate con la maglia della Fidelis augurandogli le migliori fortune professionali ed umane per il suo futuro”.

