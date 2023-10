Tavole rotonde e talk in sala consiliare e poi concerti e spettacoli nel teatro comunale. A Crispiano si è chiusa la terza edizione del Festival della sostenibilità che ha visto la partecipazione di tanti ospiti di caratura nazionale e rappresentanti del territorio, senza farsi mancare i momenti a teatro con Alessio Giannone, in arte Pinuccio, e la musica di Omar Pedrini, ex dei Timoria, entrambi con una riflessione sui temi dell’ambiente e della sostenibilità.

