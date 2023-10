Taranto, fibrillazioni in Comune. In serata riunione di maggioranza

Tensione alle stelle nella maggioranza del Comune di Taranto. Confronto a muso duro tra il sindaco Melucci e alcuni consiglieri di maggioranza dopo il question time in programma a Palazzo di Città.

Ancora una volta è stata la mancanza di tenuta ad infiammare gli animi. La maggioranza, infatti, per carenza di numeri non è riuscita ad approvare i propri documenti su discarica Vergine e Aia per l’ex Ilva. Niente numeri in aula e seduta naufragata, conclusa con la rabbia dei lavoratori ex Pasquinelli che hanno occupato l’aula consiliare protestando.

Nel duro faccia e faccia del dopo consiglio il Sindaco, che non era presente alle votazioni, avrebbe avuto un momento d’ira, minacciando velatamente le dimissioni e poi chiudendo il confronto con un sibillino “Adesso risolvo tutto io”.

In serata riunione di maggioranza che servirà a fare chiarezza. Si registrano, intanto, le reazioni dell’opposizione.

Il coordinatore cittadino di FDI, Gianluca Mongelli, chiede le dimissioni del primo cittadino.

Questa invece la nota dei consiglieri comunali di Taranto Massimiliano Di Cuia (Fi), Gianpaolo Vietri e Tiziana Toscano (Fdi) e Francesco Battista (Lega).

“Scomparsa, per l’ennesima volta, la maggioranza di Melucci, tanto che a breve, per trovarla, saremo costretti a ricorrere al noto programma “Chi l’ha visto”. Ci sarebbe da ridere, se ciò non riguardasse il futuro di Taranto: anche oggi, infatti, non sono riusciti ad approvare un loro (!) ordine del giorno in Consiglio comunale per mancanza dei numeri in aula. Il tutto tra le accorate e legittime proteste di alcuni lavoratori presenti in aula che attendono risposte da circa un anno. Purtroppo, quello che accade nel centrosinistra tarantino continua a danneggiare la nostra comunità e ad impedire l’approvazione di provvedimenti e atti anche abbastanza semplici. Taranto non merita tanta sciatteria e non merita di patire le conseguenze dei continui dissidi interni ad una maggioranza esplosa e ormai totalmente in frantumi”.