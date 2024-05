Faccia a faccia con Giuseppe Conte su Antenna Sud

Giuseppe Conte, presidente del Movimento 5 Stelle, sarà ospite di Antenna Sud (canale 14 del digitale terrestre) per un faccia a faccia con Antonio Bucci. L’appuntamento è per le 19.30 di domenica 5 maggio. L’intervista potrà essere seguita anche in streaming su antennasud.com.

