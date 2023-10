Taranto, vigile del fuoco ustionato nello stabilimento Acciaierie

TARANTO – Paura oggi all’interno dello stabilimento siderurgico Acciaierie d’Italia di Taranto attorno alle ore 16.

Un vigile del fuoco è rimasto ustionato alla gamba mentre nella torre fossile 5 delle batterie era in corso l’attività di rimozione di alcuni crostoni.

All’improvviso si è verificato un cedimento del materiale, molto caldo, che ha preso fuoco e ha colpito il vigile del fuoco.

L’uomo è stato soccorso dai medici dello stabilimento prima di essere trasferito all’Ospedale SS. Annunziata.

In seguito è stato richiesto l’intervento di altro personale dei VVF per mettere in sicurezza l’impianto.

Francesco Demito, RLS della Fim Cisl, ha chiesto un incontro urgente al direttore stabilimento e area a caldo per conoscere “la causa che ha provocato l’incidente e le contromisure adottate”.

