Il Barletta torna al successo, 2-0 al Matera

BARLETTA – Dopo 98 giorni, il Barletta torna a vincere in campionato. Al Puttilli, i biancorossi centrano il successo contro il Matera grazie al 2-0 maturato interamente nella ripresa. Prima il gol di Camilleri in mischia, poi il rigore trasformato da Diaz. Primi punti e primi gol della gestione Ciullo, che trascina i suoi a quota 25 in classifica.

