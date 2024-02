Team Altamura e Fidelis Andria si dividono la posta in palio: al D’Angelo è 0-0

ALTAMURA – Reti bianche ed altro pareggio per la capolista Team Altamura, fermata da una Fidelis Andria compatta e con grande spirito di sacrificio. “D’Angelo” stracolmo e colorato, circa 500 i sostenitori biancazzurri. I murgiani perdono un’altra chance per allungare sulle inseguitrici, buon esordio per la coppia Scaringella-Frezza.

Primo tempo equilibrato, ospiti subito pericolosi: 6’, corner insidioso per il colpo di testa di Padalino, Fernandes dice di no con grande reattività. La Team risponde al 22’, cross sporcato di Cascella dalla destra, Loiodice si coordina e la palla termina di poco a lato. Più Fidelis nella prima frazione, biancazzurri ad un passo dal vantaggio: 29’, Russo lascia partire una botta improvvisa sfiorando un gol capolavoro, traversa clamorosa. 45’, Kharmoud chiama in causa Baietti che si rifugia in angolo ma arriva il duplice fischio.

La ripresa è tutta a tinte biancorosse, l’Altamura spinge alla ricerca del vantaggio e fa la partita. 54’, Loiodice porta palla e conclude sfiorando la rete, brivido per gli uomini di Frezza. I padroni di casa danno tutto, attaccano a più riprese ma sbagliano troppo negli ultimi metri. La scelta finale non è mai quella giusta. Si arriva all’86’ per il forcing finale: lancio dalle retrovie, stop a seguire di Loiodice che è imprendibile ma sul più bello vanifica tutto calciando sull’esterno della rete. 87’, girata di Saraniti che non centra lo specchio. Cinque minuti di recupero, 91’ traversone dalla sinistra, Saraniti intercetta ma Baietti si rifugia in angolo. Sugli sviluppi svetta Bertolo, tentativo respinto. È l’ultimo sussulto dei biancorossi che devono accontentarsi, punto d’oro per Fidelis. 0-0 al “D’Angelo” ma l’Altamura resta in vetta.

TABELLINO

TEAM ALTAMURA 0

FIDELIS ANDRIA 0

TEAM ALTAMURA (3-4-3): Fernandes; Cascella, Petta (1′ st Mattera), Bertolo; Chietti, Logoluso, Dipinto (28′ st Bolognese), Kharmoud (21′ st Saraniti); D’Innocenzo (1′ st Pagni), Lattanzio (32′ st Addiego Mobilio), Loiodice. A disp.: De Luca, Orfano, Colella, Tataru. All.: Giacomarro.

FIDELIS ANDRIA (4-2-3-1): Baietti; Riefolo, Donida, Ferrara, Padalino (35′ st Lauriola); Bottalico, Cancelli; Russo (28′ st Russo), Strambelli, Venanzio (28′ st Cecere); Jefferson (18′ st Piccioni). A disp.: Fratti, Ponzo, Silvestri, Martinez, Quitadamo. All.: Frezza.

ARBITRO: Liotta di Castellammare di Stabia.

AMMONITI: D’Innocenzo (TA), Petta (TA), Jefferson (FA), Russo (FA), Donida (FA), Cancelli (FA)

NOTE: Recupero: 0′ pt; 5′ st.

