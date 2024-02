Barletta-Matera 2-0, le voci del dopogara

BARLETTA – Tre punti pesantissimi per la salvezza del Barletta, con i gol di Camilleri e Diaz che regalano un 2-0 contro il Matera.

Soddisfazione per Salvatore Ciullo, che però mantiene alta la guardia: “È la vittoria della squadra – spiega il tecnico biancorosso – la strada però è ancora lunghissima e dobbiamo andare a far punti anche contro la Gelbison. L’inerzia è importante, coltiviamola”.

Dello stesso avviso Vincenzo Camilleri, che ha trovato il gol che ha sbloccato la partita: “Lo aspettavo da dieci anni – sottolinea con sollievo il difensore – è stato importante dopo un momento complicato per tutti. Ce la godiamo per qualche ora, da domani testa alla Gelbison”.

Amarezza per Luigi Panarelli, che analizza il momento negativo del Matera tra le due sconfitte contro Gallipoli e Barletta: “Dobbiamo fare gol ed è il motivo che ci sta portando a non sfruttare queste occasioni – dice il tecnico dei lucani – abbiamo avuto un buon approccio ma siamo qui a commentare una sconfitta in cui il nostro portiere non ha fatto una parata. Dispiace, siamo amareggiati, ma dobbiamo rialzarci e far tesoro di questi errori”.

