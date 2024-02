Il Gallipoli si aggiudica il derby salentino con il Nardó: Munoz e Benvenga stendono il Toro

Il Gallipoli festeggia nel migliore dei modi il ritorno a casa e supera per 2-0 il Nardò al “Bianco”. Squadre in campo con moduli speculari: 352 sia per mister Cavallaro che per mister Ragno. Pochi sussulti nel primo tempo, ma a provarci sono prevalentemente i granata. Al 6’ D’Anna prende la mira ma calcia alto e conclude sul fondo. Grande giocata di Gentile al 24’, il tiro di Dambros termina di poco al lato rispetto alla porta difesa da Dima. Al 28’ ci prova anche Gentile, sulla respinta di Dima Dibenedetto non riesce a ribadire in gol. Al 39’ Ceccarini, sugli sviluppi di un corner, non trova lo specchio. Dopo due minuti di recupero si va negli spogliatoi a reti bianche. L’avvio di ripresa è gallipolino: punizione di Scialpi e colpo di testa in tuffo di Munoz, che apre le marcature al 5’ in favore dei padroni di casa. Il Nardò prova a reagire ed al11’ D’Anna calcia al volo con il mancino, non riscontrando fortuna. Al 13’ altro calcio di punizione ed altro gol del Gallo: ancora Scialpi da fermo pesca in area di rigore Benvenga, che di testa supera Viola e trova il raddoppio. L’unico a provarci fra le fila dei granata è il solito D’Anna che però al 16’ non impensierisce Dima. L’ex Brindisi ci riprova al 27’, ma con lo stesso esito. Passano pochi istanti ed anche Dambros cerca la botta da fuori, sparando però in curva. Ragno getta in mischia forze fresche ed al 31’ il subentrato Ferreira serve D’Anna che dal limite dell’area piccola trova una deviazione in corner. Allo scoccare del 90’ Mariano sfiora il 3-0, ma trova solo l’esterno della rete. Nei cinque di recupero finali non accade più nulla: tre punti d’oro per il Gallipoli, che batte un Nardò irriconoscibile.

