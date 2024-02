Il Barletta torna ad allenarsi, il Manfredonia nel mirino dei biancorossi

BARLETTA – Dopo il pareggio sul campo della Gelbison, il Barletta (foto Gianmarco Palladino) torna in campo per iniziare la settimana che porta al Manfredonia. Sipontini attesi al Puttilli nel prossimo weekend, con i biancorossi intenzionati ad abbandonare nuovamente e in pianta stabile la zona playout.

Ripresa degli allenamenti martedì pomeriggio, agli ordini del tecnico Salvatore Ciullo e del preparatore atletico Pasquale Sepe. L’allenatore leccese ritroverà Andrea Fornaro, che ha scontato un turno di squalifica a Capaccio Paestum. Il centrocampista rientra nelle rotazioni under dopo essere stato sostituito da Del Prete. In attacco, invece, mancherà per squalifica Antonio Caputo, che in Campania ha rimediato un giallo per un intervento ai danni di De Pace.

Proprio sul tridente offensivo, Ciullo farà le sue valutazioni più importanti. L’impatto di Ngom a partita in corso è stato positivo e quasi determinante, complice il discusso episodio nell’area di rigore della Gelbison. Da non scartare l’ipotesi Schelotto, pur non utilizzato nelle due sfide contro i rossoblù e il Matera. Resta alla finestra Giuseppe La Monica, che insidia un Diaz sprecone nel match di domenica scorsa.

Ballottaggi che si evolveranno nel corso della settimana, con il Barletta che punta a mantenere il buon ruolino dopo le due settimane di sosta e ritiro: quattro punti nelle ultime due partite, per una classifica che torna a muoversi seppur con le rivali che non mollano. Adesso i biancorossi devono accelerare verso la salvezza.

