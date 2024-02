Eccellenza/A, posticipo indigesto per l’UC Bisceglie

Una partita viva ricca di gol ed emozioni. La Nuova Spinazzola festeggia la vittoria sull’Unione Bisceglie, che allunga il suo periodo no: niente punti nelle ultime 3 partite disputate.

Nel posticipo della 21a Giornata del Girone B di Eccellenza pugliese, la Nuova Spinazzola ospita al “Vicino” di Gravina in Puglia l’Unione in un match che vede entrambe le squadre alla ricerca dei 3 punti.

Monopoli sostituisce gli squalificati Talin e Mbaye con Baggini, spostando Vitale in fascia con il rientro in avanti di Saani nel canonico 4-4-2 con il giovane Di Pierro che prende il posto di Saverio Lullo come terzino destro. Di Simone risponde con un 4-4-2 molto mobile in avanti con Zaldua a fare da pivot e Perez a supporto.

Partono subito forte entrambe le squadre e la prima occasione degna di nota è al 4° quando Zinetti si inserisce nella manovra difensiva spinazzolese e conclude dalla distanza impegnando Liso che smanaccia. Al 11’ Dentamaro lancia in profondità Bonanno che supera sulla destra Cascione e crossa verso il centro dove Zaldua anticipa la difesa azzurra e inzucca con Lullo che è reattivo a smanacciare, ma sulla ribattuta nulla può l’estremo azzurro su Perez che ribadisce in rete per l’1-0.

L’Unione prova a reagire buttandosi in avanti, ma manca la lucidità nell’ultimo passaggio, trovando uno Spinazzola, in completo nero, accorto e pronto a ripartire in contropiede. Al 15’ prova Amoroso a guidare la reazione Unione, quando il centravanti azzurro stoppa un lancio dalle retrovie e dal limite prova la botta di sinistro ma Lobjanidze si rifugia in corner.

La gara vive una fase di studio delle due squadre: l’Unione che cerca il pertugio per bucare l’organizzazione difensiva dello Spinazzola, che dal canto suo, prova in ripartenza di allungare il vantaggio. Al 26’ bella combinazione tra Saani e Amoroso, quest’ultimo viene atterrato da Zingaro e sulla conseguente ghiotta punizione Vitale tenta il colpo da biliardo, ma la sua parabola esce alta.

Al 30° Binetti lancia in profondità Amoroso che anticipa l’uscita di Liso e crossa al centro dove Saani la schiaccia di testa in rete siglando l’1-1. Al 36’ Bonanno mette al centro di testa un pallone lungo di Dentamaro, ma sia Zaldua che Ngom mancano la conclusione, graziando gli azzurri.

Al 39’ Zinetti tenta l’eurogol con una parabola dai 30 metri che scende poco alta sopra la traversa della porta difesa da Liso. Al 41’ Zingaro crossa in area, Perez si libera della marcatura di Bufi ma cilecca la conclusione che si spegne a lato a tu per tu con Lullo, mettendo la parola fine ai primi 45 di gioco.

Alla ripresa del match l’Unione prova a spingere sull’acceleratore e ci prova con una doppia conclusione di Amoroso prima (murata dalla difesa di casa) e Zinetti poi (palla a lato), che pochi minuti dopo va a contatto con Colangione e cade rovinosamente a terra. L’esterno dell’Unione sembra averne la peggio, con l’ingresso dell’ambulanza sul terreno di gioco, ma dopo qualche minuto rientra la paura e il 10 azzurro stoicamente rientra in campo.

Al 53’ bella girata di Perez dal limite, ma la conclusione dell’argentino finisce tra le braccia di Lullo. Al 60’ Bonanno taglia il campo da destra e serve oltre il limite Romio, che di prima intenzione sferra un fendente di destro che si infila sotto l’incrocio e segna la sua prima rete con la maglia biancoblù che riporta in vantaggio lo Spinazzola per il momentaneo 2-1.

Ma l’Unione reagisce subito e al 64’ Binetti parte sulla sinistra, sfruttando un errato disimpegno difensivo e dal fondo serve sul dischetto Saani che la gira in porta e riagguanta lo Spinazzola sul 2-2. Al 69’ Zaldua tenta la girata ma il suo lob di sinistro è molto alto. Al 76’ lancio dalle retrovie di Zingaro, Ladogana la lavora bene al limite d’area e serve l’accorrente Romio che batte di sinistro Lullo facendo il 3-2.



L’Unione è nuovamente sotto e mister Monopoli gioca la carta del terzo attaccante in campo, ma agli azzurri manca un po’ di lucidità nel chiudere la manovra. All’86’ occasione per Binetti che su cross di Vitale a tu per tu con Liso, svirgola perdendo una grossa occasione.

Al 90’ ci prova Baggini dalla distanza con un gran destro ma senza impensierire Liso. Nel primo di recupero Ladogana si libera sulla destra in 2 contro uno serve Romio per il più facile dei gol in contropiede ma Di Pierro intercetta e Lullo tira su la saracinesca, disinnescando un passivo più pesante.

L’Unione, per effetto della terza sconfitta di fila rimane ferma a 40 punti e si stacca di ben 7 punti dalla seconda in classifica Molfetta calcio e nel prossimo turno ospiterà al “Di Liddo” il Real Siti sconfitto in casa dalla Virtus Mola per 0-2. Mentre per la Nuova Spinazzola, salita all’ottavo posto, trasferta con la Cenerentola San Severo.

SPINAZZOLA-UC BISCEGLIE 3-2

RETI: 11’ Perez (N), 30’ Saani (U), 60’ Romio (N), 64’ Saani (U), 76’ Romio (N).

Nuova Spinazzola 442: Liso, Zingaro, Lobjanidze, Dinelli (46’ Colangione), Andrisani, Bonanno (67’ Ladogana), Dentamaro, Ngom, Romio, Zaldua (83’ Cappellari), Perez (67’ Ariani). Panchina: De Julio, Guacci, Basile, Mazzilli, Cirillo. All. Di Simone.

Unione Calcio Bisceglie 442: G. Lullo, Di Pierro, Baggini, Bufi, Cascione (81’ Dell’Olio), Zinetti (69’ Stella), Diomandè, Binetti, Vitale (92’ A. G. Monopoli), Saani, Amoroso. Panchina: Di Bari, Andriano, Conversano, De Marco, Cirulli, S. Lullo. All. Monopoli.

Ammoniti: 52’ Lobjanidze, Liso, Dentamaro (N); Binetti, Amoroso, Bufi (U).

Recupero: 2’ e 5’.

Condividi con…

Email



Whatsapp





Telegram





About Author