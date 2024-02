Eccellenza/B, Manduria: Cicerello ‘Paghiamo un po’ di stanchezza’

Il Manduria resta a galla in pieno recupero, ci pensa Plecic allo scadere che firma un incredibile 3-2 che permette ai biancoverdi di restare agganciati al treno delle prime. Dopo il doppio vantaggio nei primi venti minuti sancito da Castro e Ancora, la squadra biancoverde incassa prima il gol di Amodio e poi quello di Ferrante nella ripresa.

I messapici tornano in pista per il forcing finale che si concretizza proprio in pieno extra-time grazie a un conclusione di Plecic, dopo il primo tentativo di Salvemini. Finisce 3-2, con un enorme sospiro di sollievo per mister Andrea Salvadore che ha vissuto tutta la partita dalla tribuna per via della squalifica. Al termine del match, ha parlato Andrea Cicerello attraverso i canali ufficiali dei biancoverdi e ha analizzato la partita.

“Sono felice per la vittoria, ma dobbiamo essere bravi a rimanere dentro la partita dall’inizio alla fine, senza prenderci delle pause lunghe che rischiano di compromettere il buon lavoro svolto. Siamo partiti benissimo, abbiamo fatto mezz’ora con grande ritmo e intensità, mettendo la gara subito sui binari giusti. Dopo il 2-0, invece di gestire e continuare a giocare, abbiamo tirato i remi in barca e siamo usciti troppo presto dalla gara. Da uno svarione nostro è nato il gol 2-1, siamo entrati in confusione nella ripresa, incassando anche il secondo gol. Dopo aver subito il pari, paradossalmente ci siamo ricompattati per il forcing finale, poi è nato il gol con Plecic al 93’”.

Il momento della squadra e il focus sulla coppa in vista di mercoledì. “Sapevamo di pagare un po’ in brillantezza perché abbiamo più partite nelle gambe rispetto alle altre squadre. Stiamo lavorando sul doppio percorso e ogni tanto ci sta perdere un po’ di lucidità. Adesso testa alla coppa e alla Santarcangiolese, abbiamo un’altra missione da portare avanti”.

