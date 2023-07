I sindaci pugliesi ‘fanno rete’ contro la criminalità

Su invito del Prefetto di Bari Antonella Bellomo, si è svolta presso la prefettura del capoluogo di Regione la riunione del comitato per l’ordine e la sicurezza riguardante l’intera Puglia.

Presenti tutti i prefetti, tutti i procuratori della repubblica, i procuratori generali, le varie forze dell’ordine divise per province (questori, comandanti compagnie carabinieri e guardia di finanza, capitaneria di porto), nonché i sindaci dei capoluoghi di provincia pugliesi e il vicepresidente della Regione Puglia, Raffaele Piemontese.

La disamina ha riguardato le varie forme di criminalità e le diverse iniziative esigenze calibrate per territori. Da più parti sono state evidenziate le difficoltà legate al personale ridotto, soprattutto in alcune aree molto sensibili, ma anche i risultati che via via si raggiungono sul contrasto ai fenomeni criminali.

Al centro dell’incontro/confronto, anche i temi sull’abbandono dei rifiuti, le truffe agli anziani, le violenze domestiche, i furti d’auto, le estorsioni e i traffici illeciti.

Presentate anche le azioni di potenziamento di aree costiere e città interne, soprattutto per il periodo estivo in cui anche il grande numero di turisti presenti in Puglia, impone una organizzazione più imponente e capillare.

La sindaca Bruno ha fatto da portavoce degli altri colleghi sindaci, in un intervento di sintesi teso a sottolineare le difficoltà che attraversano gli Enti locali a fronte delle sempre maggiori esigenze che emergono quotidianamente, su più fronti.

