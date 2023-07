Conserva (Lega): ‘Taranto perderà i Giochi del Mediterraneo’

“Ormai siamo persuasi e lo diciamo ai tarantini e ai pugliesi: Taranto sarà sede solo nominale perché alla fine i Giochi del Mediterraneo si svolgeranno a Bari”. Lo sostiene Giacomo Conserva, capogruppo della Lega in consiglio regionale, dopo lo scontro tra il commissario dei Giochi del Mediterraneo 2026, Massimo Ferrarese, ed il sindaco di Taranto, Rinaldo Melucci.

“Adesso – aggiunge – è finalmente chiaro il significato autentico del termine civismo coniato da Michele Emiliano; un concetto di nuovo conio che è una scatola vuota da riempire e l’esempio è proprio ciò che accade a Taranto per i Giochi del Mediterraneo; il braccio di ferro, in perfetto stile far west, che il terzetto Melucci, Sannicandro ed Emiliano ha innescato con il commissario Ferrarese, nominato dal governo, è lampante. Questa è la deriva dopo anni di scelte sbagliate del governo regionale; un ex assessore della giunta Emiliano al Comune capoluogo, Elio Sannicandro, estraneo alla città, fu collocato alla guida del comitato organizzatore dei Giochi. D’imperio si può far tutto”.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp