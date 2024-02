Guardia di Finanza, al Museo Diocesano di Trani la macchina Enigma

TRANI – Il Museo Diocesano di Trani accoglie la macchina Enigma, utilizzata dai nazisti per i messaggi cifrati durante la Seconda Guerra Mondiale. In occasione della mostra dedicata ad Anna Frank per le celebrazioni della Giornata della Memoria, il Comando Regionale Puglia e il Comando Provinciale BAT della Guardia di Finanza hanno collaborato nell’esposizione di un cimelio storico di grande valore per il territorio. Dalla Seconda Guerra Mondiale agli strumenti attuali, garantendo innovazione al servizio delle Fiamme Gialle e non solo. Un’ulteriore sfaccettatura per conoscere la storia del XX secolo nella sesta provincia pugliese.

