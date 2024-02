Canosa, presentato il progetto del Centro Servizi per le Famiglie

CANOSA – Canosa presenta il progetto del Centro Servizi per le Famiglie. Svelata a Palazzo di Città l’iniziativa di uno sportello d’ascolto in grado di avvicinare l’amministrazione comunale alle esigenze dei nuclei familiari, che potranno confrontarsi con il personale dell’ente locale per le questioni della quotidianità cittadina. L’idea coinvolge l’intero ambito territoriale, con la partecipazione dei comuni di Minervino Murge e Spinazzola.

Il Centro sarà fruibile a Canosa negli uffici di via Federico II, con l’apertura al pubblico disposta sette giorni su sette. Dal lunedì al venerdì, doppio turno dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 19, mentre sabato e domenica sarà aperto nel pomeriggio dalle 15 alle 20.

