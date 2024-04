Gravina-Matera 1-0: biancoazzurri in crisi, colpo salvezza per i gialloblu

(Di Roberto Chito) Arriva anche il terzo ko consecutivo. Segnale che qualcosa in questo Matera si è davvero rotto. I biancoazzurri si gettano via con un secondo tempo irriconoscibile al Vicino di Gravina con i padroni di casa che conquistano tre punti fondamentali.

Termina 1-0 per i gialloblu, grazie alla rete realizzata da Corigliano nella ripresa. Per i biancoazzurri, invece, il sogno play off si chiude qui con il Casarano che allunga a sei punti.

Nel primo tempo, la prima occasione è per il Gravina. All’11’ è Stauciuc che va via da solo e ci prova: Paparella insicuro si lascia scappare via la sfera, riuscendo a deviare comunque in corner. Tre minuti dopo arriva la risposta del Matera. Errore della difesa gialloblu, recupera palla Prado che un po’ egoisticamente evita Tumminelli e Ferrara ma calcia a lato da ottima posizione.

Due minuti dopo, però, sono ancora i biancoazzurri a provarci. E qui arriva la prima grande chance per la squadra di Panarelli. Cross dalla destra di Tumminelli per l’incornata di Russo che termina di un niente sopra la traversa. Il Gravina non demorde e al 20’ si rende nuovamente pericoloso. Ci prova Coppola con una gran bella punizione ad impegnare Paparella in corner. Dalla battuta, però, ci prova Chiaradia: palla di poco a lato.

Qualche minuto dopo è ancora il Matera a farsi vedere. Questa volta, su punizione. Maltese prova a sorprendere Schulz, non perfetto nella respinta ma la difesa gialloblu se la cava. Il finale di primo tempo, però, è tutto di marca gialloblu. Al 33’ è Curvino che fa tutto da solo e prova la conclusione: palla che accarezza l’incrocio dei pali. Qualche minuto dopo, invece, è Coppola a provarci: palla di poco a lato.

Nel secondo tempo, è subito il Matera a provarci. Al 9’ ci prova Agnello su punizione: conclusione che sorprende Schulz la cui sfera scivola via dalle mani ma riesce a rifugiarsi in corner. La ripresa, però, è meno spettacolare del primo tempo dal punto di vista delle occasioni. A premere di più, però, è il Gravina. Al 22’ grande chance sui piedi di Ledesma che dagli sviluppi di corner ci prova a botta sicura: miracolo di Paparella in corner.

Il vantaggio dei padroni di casa, però, arriva qualche minuto dopo. Bell’azione dei gialloblu con Daddario che mette al centro per Semonella che trova un perfetto assist di testa per l’incornata vincente di Corigliano. Il Matera non trova la reazione e poco dopo resta anche in dieci. Perché arriva l’espulsione diretta di Infantino per un contatto in area. Nel finale succede davvero pochissimo. Il Matera non reagisce a il Gravina difende al meglio una vittoria importantissima in chiave salvezza.

Gravina-Matera 1-0

Reti: 71’ Corigliano (G)

Gravina (3-5-2): Schulz, Quaranta, Fustar, Ledesma, Curvino (64’ Orlando), Daddario, Coppola ((4’ Corigliano), Semonella (70’ De Min), Chiaradia (90’+1’ Morales), Stauciuc (64’ Santoro), Castro. Panchina: Vlasceanu, Pantano, Lauria, Vidal. Allenatore: Catalano.

Matera (4-2-4): Paparella, Sirimarco (68’ Gningue), Cipolletta, Macanthony, Parisi, Agnello (86’ Mokulu), Maltese, Tumminelli (68’ Infantino), Ferrara, Prado, Russo. Panchina: Tartaro, Lucas, Cirio, Persia, Porro, Sepe. Allenatore: Panarelli.

Arbitro: El Ella di Milano. Assistenti: Damato di Milano e Cappelletti di Lodi.

Ammoniti: Fustar, Castro, Orlando (G); Sirimarco, Cipolletta (M).

Espulsi: al 79’ Infantino (M) per rosso diretto.

Note: giornata soleggiata su Gravina. Terreno di gioco in erba sintetica. Recupero: 1’ pt e 6’ st. Spettatori: 2000 circa con 400 dei quali provenienti da Matera.

