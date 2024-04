Eccellenza, Francavilla in Sinni promosso in Serie D

La 28a Giornata del campionato di Eccellenza lucana ha regalato la promozione in Serie D del Francavilla in Sinni. La squadra allenata da Ranko Lazić torna nel massimo campionato dei dilettanti dopo soltanto una stagione.

I rossoblu hanno sconfitto il Brienza con un risultato di 3-1, vincendo il girone con due giornate di anticipo, anche grazie alla sconfitta per 3-0 del San Cataldo. Il Francavilla ha accumulato 71 punti, grazie a 23 vittorie, 2 pareggi e solo 3 sconfitte, con 52 gol segnati e solamente 14 subiti.

Il club ha celebrato la vittoria sui propri canali social dichiarando: “FC FRANCAVILLA – BENTORNATA IN SERIE D! Tutti gli occhi erano puntati sullo stadio “Nunzio Fittipaldi” per questa Domenica sportiva. E la squadra di casa ha risposto alle aspettative; il 3-0 inflitto al Brienza (aiutato dalla sconfitta del San Cataldo sul campo del Matera) conferma ufficialmente il ritorno in Serie D dei rossoblu dopo una sola stagione. La retrocessione, dopo ben 18 anni in quella categoria, è solo un brutto ricordo per Lazic e compagni! Un campionato vinto meritatamente dal Francavilla, che fin dall’inizio ha dimostrato di essere un gradino sopra tutte le avversarie. Un ringraziamento doveroso va a tutti: tifosi, appassionati, dirigenti, staff tecnico e giocatori. Il traguardo va condiviso con tutti perché tutti hanno contribuito al successo!”.

