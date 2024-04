Altamura-Barletta 2-1, le voci del dopogara

ALTAMURA – L’Altamura porta a casa tre punti pesanti, il Barletta resta fermo al palo e in piena zona playout, da disputare al momento in trasferta. Rammarico per gli ospiti nella sala stampa del Tonino D’Angelo, con Salvatore Ciullo che non nasconde l’amarezza dopo il 2-1 incassato dai murgiani.

È disarmante l’analisi del tecnico leccese: «Siamo sempre qui a raccontare le stesse cose – spiega Ciullo – abbiamo degli sprazzi di reazione ma finiamo per commettere sempre gli stessi errori. Non è facile fare disamine dopo partite di questo tipo, ci troviamo in questa situazione e serve qualcosa in più per uscirne. Oggi la responsabilità è mia e della squadra, mi concentro su quello che è di mia competenza».

Giacomarro si avvicina a grandi passi alla Serie C: «Sono andato via da Altamura da giocatore e l’ho lasciata nei professionisti, ci stiamo avvicinando ad un risultato che mi rende orgoglioso. È stata una partita sofferta ma il Barletta ha fatto poco per portarla a casa, siamo stati lucidi e freddi in un momento difficile. La forza di questa squadra non la scopriamo oggi, è l’ennesima dimostrazione di un grande gruppo».

