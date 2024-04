Donida gol al 94′ e la Fidelis Andria vola: 2-1 al Bitonto al Degli Ulivi

Fatica più del previsto ma alla fine porta a casa tre punti pesantissimi la Fidelis Andria di mister Scaringella che fa suo il derby contro il Bitonto e consolida la sua terza posizione in classifica: al Degli Ulivi finisce 2-1 a favore dei federiciani che salgono a quota 55 punti restando a -3 dal Martina secondo.

Scaringella opta per un 4-3-3 con Dragà adattato a terzino sinistro e con Quitadamo mezzala di centrocampo, Loseto replica con un 3-5-2 nel quale Palazzo e Figliolia sono i due riferimenti offensivi. In cronaca. Partenza lenta. Il primo sussulto lo porta Strambelli che al minuto 17 direttamente da calcio di punizione impegna severamente Civita. Trascorrono sette minuti e dalla distanza a provarci è il solito Giambuzzi la cui conclusione costringe l’estremo difensore avversario al secondo intervento di giornata. Gli ospiti si difendono con ordine, ma in un momento di apparente tranquillità vanno sotto: Quitadamo si incunea in area di rigore e viene atterrato da Gianfreda, per l’arbitro è calcio di rigore; dal dischetto va Strambelli che spiazza Civita e porta avanti i suoi realizzando il gol numero sette del suo campionato. La reazione dei neroverdi è tutta in una conclusione dal limite di Palazzo che al minuto 44 esaurisce la sua corsa qualche centimetro più in su rispetto alla porta di Baietti.

Nella ripresa i ragazzi di Loseto iniziano meglio e pervengono al pareggio: è il minuto 51 quando Gianfreda riceve il pallone al centro dell’area e, dopo aver vinto un rimpallo, calcia a botta sicura da due passi; tiro non perfetto, ma la traiettoria beffa Baietti che nulla può. 1-1 Bitonto. I biancoazzurri accusano il colpo, per trovare traccia di una prima reazione bisogna attendere il minuto 66 con il mancino di Scaringella da posizione defilata all’interno dell’area che si rivela però impreciso e termina alto. I padroni di casa a quel punto provano ad alzare i ritmi e si rendono pericolosi prima al minuto 38 con un calcio di punizione di Strambelli ben smanacciato da Civita e poi un minuto dopo con una girata con il destro di Varsi che sibila di pochissimo a lato rispetto alla porta dello stesso Civita. Con il trascorrere dei minuti aumenta il nervosismo, ma la Fidelis non demorde. Ci prova Donida al minuto 92, ma il suo colpo di testa sugli sviluppi di calcio d’angolo viene respinto sulla linea da un difensore avversario. Sono le prove generali della rete del nuovo e definitivo vantaggio che arriva al minuto 94: protagonista ancora una volta Donida che riceve un cross di Russo dalla destra e, dopo essersi fatto ipnotizzare da un super Civita, insacca a porta sguarnita. Degli Ulivi in tripudio e titoli di coda che scorrono dopo sei minuti di recupero. Fanno festa i biancoazzurri, per il Bitonto, sempre penultimo a quota 24, la retrocessione è sempre più vicina.

TABELLINO

FIDELIS ANDRIA 2

BITONTO 1

FIDELIS ANDRIA (4-3-3): Baietti; Riefolo, Donida, Telera (2′ st Silvestri), Dragà; Cecere, Cancelli (41′ st Bottalico), Quitadamo (16′ st Varsi); Strambelli, Jefferson (22′ pt Scaringella), Giambuzzi (26′ st Russo). A disp.: Fratti, Ponzo, Venanzio, Tavoni. All.: Scaringella.

BITONTO (3-5-2): Civita; Gianfreda (30′ st Fioretti), Gomes, Tangorre; Mollica, Stragapede, Obodo, Prinari (37′ st Chacon), Stasi (24′ st Aprile); Palazzo, Figliolia (30′ st Ventola). A disp.: Illuzzi, Ciannamea, Alba, Rotondo, Demichele. All.: Loseto.

ARBITRO: Zangara di Catanzaro

RETI: 35′ pt Strambelli (FA), 6′ st Gianfreda (B), 45’+4 st Donida (FA)

AMMONITI: Stragapede (B), Donida (FA), Gianfreda (B)

NOTE: Recupero: 3′ pt; 6′ st

