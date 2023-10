Gravina: ‘Con Altamura derby particolare, ma vale sempre 3 punti’

(Di Tullio Luccarelli) Conferenza stampa pre-derby della Murgia per l’FBC Gravina di mister Catalano. I gialloblù, dopo la sconfitta con la Fidelis Andria, saranno ospiti al ‘D’Angelo’ di Team Altamura. Un secondo match ad alta quota per il Gravina, ma che ha un sapore particolare, come si evince dalle parole del DG Costantiello: “Per noi questa partita ha un tono particolare, ma non è la partita della morte. Andremo a rappresentare una città, questo è vero, ma ciò che conta alla fine sono i tre punti da portare a casa”.

Presente in conferenza stampa anche l’esterno Peppe Chiaradia, gravinese doc: “Siamo consapevoli dei nostri mezzi e lavoriamo duramente tutta la settimana per portare a casa il risultato; è innegabile che all’interno di ogni partita ci siano tante partite e dobbiamo essere bravi a leggerne il più possibile. Lo spogliatoio è molto motivato, al di là del match di domani. Sì, è un derby, ma vale tre punti esattamente come le altre partite”.

Catalano, in merito alle contromisure da adottare per arginare Team Altamura, predica calma e non svela le sue carte: “L’idea globale di gioco è sempre la stessa, ciò che cambia è la strategia di gara, adeguata ai punti forti e deboli dell’avversario da affrontare. Dobbiamo cercare di enfatizzare i punti deboli degli avversari e ridimensionare quelli forti; di contro, vogliamo mettere in mostra le nostre migliori qualità, cercando di nascondere le nostre lacune. La differenza non la fanno i moduli, ma gli uomini a capire e aggredire gli spazi liberi”.

Su Loiodice, invece, il tecnico gialloblù si esprime così: “Loiodice è un calciatore che stimo tantissimo; possiamo cercare di limitarlo, ma Altamura ha tanti altri calciatori in grado di farci male. Questa però non deve essere fonte di preoccupazione, bensì di stimolo a fare bene. Dobbiamo uscire con la maglia sudata e la convinzione di aver dato il massimo. Mi aspetto una partita piena di duelli, ma questo match sarà anche una festa dello sport per le due città”.

Tornando alla partita di Andria, Catalano si aspetta dai suoi una crescita ulteriore in alcuni aspetti tecnico-tattici: “La squadra aveva fatto bene anche nel primo tempo, reagendo immediatamente al gol subito dopo pochi secondi. Per la partita di domani mi aspetto una crescita ulteriore in tutti i fondamentali, nella costruzione e nella finalizzazione, ma ciò deve avvenire sempre di partita in partita perché abbiamo margini di miglioramento importanti”.

