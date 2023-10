Altamura: Giacomarro, ‘Col Gravina comincia un mese importante’

Conferenza stampa pre-FBC Gravina per la Team Altamura di mister Domenico Giacomarro; assieme a lui sono intervenuti l’attaccante biancorosso Anas Kharmoud e il collaboratore tecnico Davide Calabrese.

Team Altamura ospiterà al ‘D’Angelo’ gli uomini di Catalano nel derby della Murgia, valido per la quinta giornata del girone H di Serie D, da seconda in classifica e ancora da imbattuta, dopo lo 0-0 ottenuto in casa del Rotonda.

Una sfida, questa, che vede, nelle vesti di ex di giornata proprio Kharmoud: ‘Sono stato due anni a Gravina, ma la partita di domenica l’approccerò come tutte le altre; ora penso a vincere qui ad Altamura. Quest’anno siamo partiti bene, dobbiamo ancora assimilare tutte le indicazioni del mister, ma già da ora stiamo esprimendo un bel calcio e lo abbiamo fatto anche domenica scorsa a Rotonda; nel primo tempo ci siamo affacciati varie volte verso la loro porta e potevamo finalizzare meglio’.

(Di Tullio Luccarelli) Sull’avvio roboante di Team Altamura e sulla tenuta difensiva dei suoi, mister Giacomarro si ritiene soddisfatto: “Speriamo di non subire gol anche domenica; siamo partiti bene, dobbiamo continuare su questa strada: ho a disposizione una rosa forte, è normale che le aspettative siano alte. Dobbiamo però dimostrare, di partita in partita, di meritare la posizione in classifica che abbiamo”?

Sul clima derby, il tecnico predica calma: ’In un derby è normale che aumentino tensione e pressione, ma questo non deve succedere. Contro il Gravina è una partita importante per tutti, specie perché è un derby e l’adrenalina sarà a mille, ma sarà il campo a decretare il vincitore. Noi dobbiamo cercare di rimanere concentrati per tutti i minuti di gioco. Ci aspetta un mese importante, ma dobbiamo pensare di partita in partita; ogni match va affrontato con la giusta concentrazione’.

Davide Calabrese, commentando i progressi della rosa altamurana, rimane sulla stessa linea di pensiero di Giacomarro: ‘Il gruppo cresce di settimana in settimana e vediamo, progressivamente, dove poter migliorare i vari aspetti del nostro gioco. I ragazzi si allenano sempre ad altissima intensità perché vogliono mettere in difficoltà il mister nelle varie scelte di formazione.’

