Cerignola, il probabile undici anti-Benevento

Nel servizio anche le parole di Ivan Tisci alla vigilia di Cerignola-Benevento.

CERIGNOLA – Serata di “gala” per il Cerignola, pronto ad ospitare il Benevento al “Monterisi”. Una gara dal grande fascino per gli ofantini, alla ricerca della seconda vittoria stagionale dopo il ko di Torre del Greco in Coppa Italia ed una serie di tre pareggi consecutivi.

Ivan Tisci è pronto a cambiare almeno otto degli undicesimi in campo nella gara infrasettimanale contro la Turris. Solito 4-3-2-1, modulo fisso per l’ex allenatore del Fasano. Tra i pali rientrerà Krapikas, imbattuto da 180 minuti ed in netta crescita dopo un avvio balbettante. In difesa dovrebbe ristabilirsi la coppia Ligi-Martinelli, al loro fianco Russo e Tentardini. A centrocampo il ballottaggio è tra Tascone, dall’inizio nella sfida mercoledì, e Ghisolfi che invece ha giocato lunedì in campionato: quest’ultimo sembrerebbe il favorito a strappare una maglia da titolare. Capomaggio tornerà in cabina di regia, l’esplosività di Ruggiero potrebbe essere una delle chiavi per mettere in difficoltà il Benevento. Contro la Turris sono partiti dal primo minuto sia Leonetti che D’Ausilio, è possibile che uno dei due debba lasciare il posto a D’Andrea. A secco di gol da cinque gare, Malcore resterà il perno dell’attacco gialloblù. Il bomber biondo, però, deve tornare a trascinare i suoi: contro la “Strega” potrebbe essere proprio l’occasione perfetta.

