Giochi, Iaia(FdI): “Incomprensibile l’ostruzionismo di Emiliano”

TARANTO – Il ricorso contro il commissariamento dei Giochi del Mediterraneo, annunciato dalla Regione Puglia, ha innescato una serie di reazioni. Tra queste anche quella dell’On. Dario Iaia (FdI): “Ancora una volta, ad un atteggiamento collaborativo da parte del governo e dello stesso Comune di Taranto, il presidente Michele Emiliano preferisce lo scontro. D’altra parte, non è nuovo a questo genere di ricorsi che, anche in passato, non hanno prodotto alcun risultato se non quello di ridicolizzare la Puglia. La nomina del Commissario è finalizzata ad accelerare l’iter che porterà alla concreta realizzazione dei Giochi del Mediterraneo. L’ostruzionismo di Emiliano è davvero incomprensibile e lontano soprattutto dagli interessi di un territorio che vede in questa manifestazione, un’occasione unica.”

Così on. Dario Iaia (coordinatore provinciale Fratelli d’Italia di Taranto e componente della commissione parlamentare Ambiente, territorio e Lavori pubblici)

