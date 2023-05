Giochi, Emiliano: “Commissariamento da modificare”

BARI – All’esito della disamina da parte dell’Avvocatura regionale è emersa l’illegittimità costituzionale delle norme che hanno inaspettatamente disposto il commissariamento dei Giochi del Mediterraneo, eliminando qualsiasi forma di collaborazione con la Regione Puglia per la scelta degli interventi da realizzare nel nostro territorio. Il Commissario non è bloccato dall’eventuale ricorso dinanzi alla Corte e può proseguire il suo lavoro. Tuttavia, nello spirito di leale collaborazione che dovrebbe ispirare tutti i soggetti coinvolti in questa vicenda, auspico che il Governo modifichi al più presto la normativa frettolosamente varata, perchè la realizzazione di interventi infrastrutturali che trasformeranno irreversibilmente il nostro territorio non può prescindere dalla necessità di una collaborazione istituzionale con gli enti territoriali”. Lo dichiara il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano.

