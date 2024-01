Ginnastica, l’ASD Delfino brilla a Barcellona

Durante il fine settimana appena trascorso, i talentuosi ginnasti dell’ASD Delfino hanno brillato nel Trofeo Internazionale Villa de Gracia a Barcellona, mettendo in mostra straordinarie performance sulla pedana. Sia la sezione maschile che quella femminile hanno dimostrato eccellenza e dedizione nella competizione, rendendo l’evento un trionfo per la società.

La squadra maschile ha raggiunto l’apice con la conquista della medaglia d’oro. Giosuè Ciccarello ha ottenuto il 2º posto al fungo e il 3º posto al corpo libero, mentre Simone Miccoli ha dominato con il 1º posto all around, il 1º posto a corpo libero, il 1º posto alla sbarra, il 2º posto agli anelli, il 2º posto al volteggio e il 2º posto alle parallele. Andrea Volpini ha contribuito con il 1º posto all around, il 2º posto al corpo libero, il 2º posto alle parallele e il 3º posto alla sbarra, insieme a Mattia Rampino.

La squadra femminile, composta da Annalou Del Vecchio, Marta Barone, Erica Barone, Marta Mele e Sofia Zizzari, ha mostrato impegno e determinazione nella competizione, contribuendo all’atmosfera di successo della società.

Il Trofeo Internazionale Villa de Gracia rappresenta un trionfo significativo per l’ASD Delfino, evidenziando l’instancabile impegno degli atleti e degli allenatori nel portare la ginnastica artistica di Lecce a distinguersi a livello internazionale. Questo successo non solo celebra l’attuale livello di eccellenza raggiunto, ma anche il costante impegno nel promuovere lo sport e la competizione a livello globale.

