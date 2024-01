Futsal A2/M, Audace Monopoli: ceduto Renna al Volare Polignano

La Kredias Audace Monopoli ha ufficializzato la cessione del laterale Michele Renna al Volare Polignano. Il monopolitano ha disputato tutti i campionati con la maglia dell’Audace, dalla Serie C2 all’attuale Serie A2. “Il club gli augura un prosieguo di carriera all’altezza delle proprie aspettative, ringraziandolo per l’impegno e la dedizione mostrati durante tutta la sua lunga esperienza in gialloblu”, si legge in una nota del club.

