Futsal A2/M, Audace Monopoli: tris di acquisti

La Kredias Audace Monopoli ha acquistato dal Volare Polignano Fabio L’Abbate, per il quale si tratta di un ritorno in maglia gialloblu dopo l’esperienza nella stagione 2019/20 in C1. Il laterale-centrale classe 1997 è già a disposizione di Giacovazzo per il match di sabato con il Gear Piazza Armerina.

Sempre dal Polignano a Mare arrivano in gialloblu due giovanissimi rinforzi: laterali Angelo Achille, classe 2006, e il classe 2005 Giuseppe Andresini. Entrambi potranno essere utilizzati sia da Giacovazzo in prima squadra che da Lamanna nel campionato Under 19.

Oltre a Renna, a Polignano a Mare si trasferiscono i due giovanissimi Palmieri e Vito Cascione, che raggiungono così altri due ragazzi della cantera gialloblu, Chiarella e Giuseppe

Condividi con…

Email



Whatsapp





Telegram





About Author