Futsal B/M, Bernalda: Volpini ‘Siamo in crescita ma bisogna migliorare’

“Sabato non siamo riusciti a concretizzare le situazioni che abbiamo creato”. Queste le prime parole di Marcio Volpini, tecnico del Bernalda Futsal, a commento della gara infausta di sabato scorso ad Acri. ”Il campionato è molto equilibrato – afferma Volpini che continua – quando si trovano squadre organizzate come l’Acri bisogna essere concentrati per minimizzare gli errori, ritengo che questa sia la cosa importante”.

Malgrado la sconfitta, probabilmente troppo severa per quanto visto in campo, il tecnico brasiliano riesce a trovare un aspetto positivo sul quale lavorare e migliorare per il prosieguo del torneo: “Gli aspetti positivi sono sicuramente la fase di costruzione purtroppo non siamo stati altrettanto abili in fase di finalizzazione in quanto non siamo riusciti ad approfittare delle tante palle gol che abbiamo costruito. Per il futuro prossimo dobbiamo lavorare su questo aspetto e su quello mentale perché abbiamo a nostro favore la qualità dell’organico ma dobbiamo avere la giusta lucidità nelle varie situazioni di gioco per il bene della squadra”.

Ora Gallitelli e compagni saranno attesi alla quarta trasferta consecutiva a Latiano per una gara che si preannuncia ostica ed equilibrata come sottolinea lo stesso Volpini: “Il Latiano si è rinforzato in ogni reparto e si è resa protagonista di prestazioni positive. Loro sono a caccia di punti come noi e mi aspetto una partita equilibrata quindi sarà importante curare ogni dettaglio. La nostra squadra per portare i punti a casa deve essere concentrata sia nella fase difensiva che in quella offensiva. Non dobbiamo concedere nulla ai nostri avversari e dobbiamo approfittare delle situazioni favorevoli che ci capiteranno. Sono fiducioso perché la nostra squadra è ancora in fase di crescita e spero davvero che i nostri ragazzi possano acquisire maggiore consapevolezza nei propri mezzi per intraprendere la strada giusta”.

