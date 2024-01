Futsal A2/M, Coppa Italia: New Taranto ai quarti di finale

La New Taranto C5 torna a vincere, schiantando il Sammichele 1992 nel primo turno della Coppa Italia di Serie A2: al PalaMazzola la squadra di mister Bommino si aggiudica con un netto 8-1 il derby contro i biancocelesti, qualificandosi alla fase successiva della competizione.

Una sfida mai in discussione: rispetto alla gara di dieci giorni fa, i rossoblù approcciano la gara con maggior grinta e determinazione, mettendo sin da subito in difficoltà la squadra guidata da Francesco Mallardi. Dopo pochissimi secondo, Murilo colpisce il palo alla destra di Di Vagno. È il preludio al gol che arriva al quinto minuto con Rodrigo Lopes: il brasiliano si accentra e col destro supera l’estremo difensore.

Taranto continua ad attaccare a testa bassa e bissa dopo pochi istanti con Michael De Risi: l’azione parte da una palla recuperata in fase difensiva, dopo il giro palla la sfera tra i piedi del numero dieci che calcia con potenza siglando il 2-0. Gli ionici continuano a premere sull’acceleratore e calano il tris: triangolazione Rosato-Di Pietro-Rosato, con quest’ultimo che con la punta trafigge Di Vagno.

Il 4-0 porta la firma di Rosato. Tutto parte da Di Pietro: l’ex di turno recupera palla, si fa tutto il campo e va alla conclusione: la prima, complice la respinta di Di Vagno, termina sulla traversa ma sulla seconda botta, complice una deviazione di Rosato, non può nulla l’estremo difensore biancoceleste. Poco prima dell’intervallo la manita: ripartenza di Taranto, sfera tra i piedi di Rodrigo Lopes che elude l’intervento di due avversari e piazza la sfera col destro.

Pronti via e Taranto trova subito il 6-0: Bottiglione recupera palla al limite dell’area, serve Rodrigo Lopes che supera il portiere con lo scavetto, poi è tutto facile per De Risi mettere in rete per il tap-in vincente. II 7-0 nasce dall’ennesimo recupero difensivo: Rodrigo serve De Risi in velocità, palla precisa verso il secondo palo per capitan Bottiglione che, di tacco, trova la rete.

Il gol della bandiera di Sammichele arriva grazie a Giovinazzi, bravo a sfruttare una delle poche situazioni favorevoli create dalla squadra di Mallardi. La parola fine al match la mette Bottiglione, bravo a sfruttare una combinazione veloce con Rosato: finisce 8-1 per i rossoblù il derby di Coppa del PalaMazzola.

La New Taranto approda, dunque, ai Quarti di Finale della Coppa Italia di Serie A2: martedì 13 febbraio la sfida del secondo turno contro il Futsal Canicattì, che si è aggiudicato per 8-7 il derby siciliano contro Mascalucia. Intanto, i rossoblù torneranno in campo sabato pomeriggio alle 15 contro il Futsal Bitonto: al PalaMazzola ci sarà bisogno del calore del pubblico tarantino per opporsi alla compagine neroverde, in un’altra sfida che si preannuncia rognosa.

Condividi con…

Email



Whatsapp





Telegram





About Author