Gallipoli, Cavallaro: “Questi tre punti valgono tantissimo”

Al termine del match vinto contro la Gelbison, il tecnico del Gallipoli Giovanni Cavallaro ha commentato così il successo maturato al Bianco: “Siamo riusciti a battere un avversario di livello alto, costruito per primeggiare in questo girone. I ragazzi sono stati bravi, ordinati e pazienti, hanno saputo attendere il momento giusto per sbloccarla. L’unica pecca è che teniamo sempre l’avversario in vita, ma ci impegneremo per migliorare questo aspetto. Questi tre punti valgono tantissimo. Munoz? Ho un legame importante con lui, so che è quel calciatore che in questo campionato può rompere gli equilibri. Appena è arrivato era molto indisciplinato tatticamente, ma ci stiamo lavorando tanto e lui sta migliorando partita dopo partita”.

Condividi con…

Email



Whatsapp





Telegram





About Author