Gelbison, Erra: “Abbiamo fatto un passo indietro nella prestazione”

Al termine del match perso contro il Gallipoli in Salento, il tecnico della Gelbison Alessandro Erra ha commentato così la sconfitta maturata al Bianco: “Abbiamo giocato una partita sicuramente non buona, ma i ragazzi hanno fatto ciò che hanno potuto. Rispetto alle ultime uscite abbiamo fatto un passo indietro, perdendo una gara tutto sommato equilibrata. Ci lecchiamo le ferite e torniamo a casa con zero punti. Ovviamente ci guardiamo le spalle, è un campionato molto competitivo, in cui le squadra di bassa classifica si sono rinforzate. Non voglio aggrapparmi alle assenze, anche se oggi sono stato costretto a mettere in campo gente in ritardo di condizione. Testa alla prossima, vogliamo tornare a fare punti fin da subito”.

