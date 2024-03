Bari, Sibilli non molla: “Non resto in silenzio. Daremo tutto per uscire da questo momento”

Giuseppe Sibilli non ci sta. E al suo profilo Instagram affida i suoi pensieri sul difficile momento che il Bari sta attraversando: “So benissimo che in questo momento sarebbe meglio il silenzio, ma io per come sono fatto e per come la vivo non ci riesco. Mi dispiace per ieri sera e soprattutto per l’ultimo periodo che i risultati non arrivino. Sento fiducia per le prossime, perché solo con questo spirito e con il lavoro si esce da una situazione difficile. Ve lo dobbiamo e ve lo daremo. Grazie a tutti per il sostegno e soprattutto ai miei compagni. Con il cuore si può Tutto”

Condividi con…

Email



Whatsapp





Telegram





About Author