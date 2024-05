FRANCAVILLA FONTANA – Un ordigno di fattura artigianale è stato fatto esplodere nella notte tra venerdì e sabato davanti al cancello di ingresso di una villetta di contrada Cantagallo, a Francavilla Fontana. È accaduto intorno alle 4. Sul posto, allertati dal padrone di casa, in quel momento a letto insieme ai sui familiari, i carabinieri della locale compagnia. Nessuno si è fatto male, ma si registrano danni al cancello e al muretto. Acquisite le immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza installate in zona che hanno ripreso non solo l’esplosione, ma anche l’arrivo dell’attentatore e la collocazione dell’ordigno. Poi, il misterioso criminale è fuggito via a bordo di un’auto guidata da un complice. Sono in corso le indagini da parte degli investigatori al comando del capitano Alessandro Genovese.

