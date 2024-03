Barletta-Rotonda 1-1, le voci del dopogara

BARLETTA – Postpartita amaro in casa Barletta dopo il pareggio al Puttilli contro il Rotonda. L’1-1 finale lascia i biancorossi a -4 dalla salvezza diretta, con il Gallipoli che nel frattempo sale al sestultimo posto e mette nel mirino proprio i lucani.

Rammaricato Salvatore Ciullo, che non rimprovera la squadra ma evidenzia l’unico errore della partita che è costato carissimo: «Credo che i ragazzi oggi abbiano dimostrato di voler portare a casa la vittoria – sottolinea il tecnico leccese – purtroppo l’unica disattenzione ci ha puniti e ha compromesso il risultato finale. La situazione è complicata ma abbiamo l’obbligo di provarci contro ogni avversario e garantirci un posto nella lotta per la salvezza diretta».

Dello stesso avviso il direttore sportivo Marcello Pitino, in conferenza stampa con Ciullo. Un passaggio anche sulla direzione arbitrale: «Le situazioni andrebbero gestite meglio – spiega il dirigente – la partita sarebbe cambiata con l’espulsione di Marchetti nel primo tempo, invece non è stata data e il Rotonda ha avuto la possibilità di effettuare una sostituzione cruciale. Adesso la classifica è complicata, ma abbiamo il dovere di lottare a prescindere dagli avversari che avremo in calendario».

Condividi con…

Email



Whatsapp





Telegram





About Author